‘Steenrijk’-stel doet één ademhalingssessie van hele weekbudget van ‘Straatarm’-gezin: “Ik vind het bijna gênant”

Richard woont met zijn zoon Alex in een sociale huurwoning in Schiedam. Het huis kan best een opknapbeurt gebruiken, maar met een budget van 80 euro per week blijft er niet veel over. Na twee hersenbloedingen is Richard volledig afgekeurd en hij heeft nog veel moeite met de scheiding. Hij heeft veel moeite om zijn hoofd boven water te houden, maar doet álles voor zijn zoon Alex.

Sinclair en Patrick zijn exen, maar wonen nog steeds gezellig samen in het Gooi. Zij hebben maar liefst tweeduizend euro per week te besteden. Dat geven ze graag uit aan peperdure personal trainers en ademhalingssessies. “Het kost klauwen met geld, maar we gunnen het onszelf”, zegt Patrick.

Een moeilijke situatie

Het steenrijke stel schrikt dan ook behoorlijk van hun nieuwe stulpje in Schiedam. “Dit is gewoon hysterisch”, roept Sinclair bij binnenkomst. “Ik voel heel veel liefde. Ik voel heel veel spullen.” Patrick moet er juist van huilen. “Ik denk dat ze plezier hebben samen in zo’n ruimte. Ik weet ook niet waarom ik daarom moet huilen, maar het pakt me gewoon”, zegt hij. Wanneer ze de badkamer binnenlopen, hebben ze het echt even moeilijk. “Ik moet dit even op me laten inwerken”, zegt Patrick.

Het verschil in weekbudget vinden ze heftig. “Ongelofelijk, ik vind het bijna gênant. Als je nagaat waaraan wij dit uitgeven: één ademhalingssessie van een uur en het is weg.” Ook in de supermarkt geven ze geregeld bijna het hele weekbudget van Richard in een dag uit. “Wij gaan soms wel twee tot drie keer per dag naar de winkel. Per keer 20 à 25 euro”, vertelt Patrick.

Als ze met 80 euro boodschappen moeten doen, schrikken ze van de prijzen in de supermarkt. Het enige waarop Sinclair echt niet wil beknibbelen, is thee. Het huismerk mag niet in het mandje. Richard koopt van het enorme weekbudget van Patrick en Sinclair sportkleding voor zijn zoon en een nieuwe jas voor zichzelf. “Ik vind het prachtig”, vertelt hij glunderend.

Liefdevol gebaar

Na een week ontmoeten de gezinnen elkaar. Sinclair en Patrick zijn zo geschrokken van de financiële situatie van Richard en Alex dat ze besluiten het gezin te helpen met een wekelijkse donatie. Daar zijn vader en zoon zó dankbaar voor. De kijkers genieten mee. “Geweldige aflevering, mooie mensen.”

Sinclair en Patrick zo lieve mensen ❤️❤️ het was een mooie aflevering #steenrijkstraatarm — PinkCedes 💗🌸🎀 (@CedesVuitton) 29 maart 2023

Wel een lief gebaar om ze wekelijks bij te staan. Mag ook gezegd worden #steenrijkstraatarm — Tara (@Tara16224984) 29 maart 2023

Geweldige aflevering, mooie mensen #steenrijkstraatarm — cryptob (@Cryptob020) 29 maart 2023

Bron: RTL Boulevard