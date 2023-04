‘Steenrijk, straatarm’-stel verbluft kijkers met ‘schaamteloze’ uitspraken

De Brabantse interieurstylisten Ruud en Jorg hoeven naar eigen zeggen ‘nergens naar te kijken’ en genieten van het leven in hun villa met zwembad, bioscoop en jacuzzi. Wanneer ze de sociale huurwoning van alleenstaande moeder Ilona en haar twee kinderen Demano (9) en Mila (6) binnenstappen, zijn ze op zijn zachts gezegd verrast.

Ongepolijste mening

Om te beginnen vinden ze de wijk ‘lelijk’. Eenmaal in de keuken missen ze een vaatwasser, Quooker en wijnklimaatkast. De kijkers zijn niet te spreken over de ongepolijste mening van het stel:

Ik zit met verbijstering te kijken… wereldvreemd die man…. — Anna (@vlimmertje) 5 april 2023

Het ziet er niet uit zegt ie, is een doodnormale straat hoor..... #steenrijkstraatarm — Claudia (@_cloudy_a) 5 april 2023

"Nou zeg, het zijn net mensen die in de supermarkt komen of in de supermarkt werken!" 🙄

Wat een schaamteloze vooroordelen komen er uit deze 2 'STEENRIJKE' mannen! Waardoor ze heel arm over komen!#Steenrijkstraatarm pic.twitter.com/uzxMDwAP2V — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) 5 april 2023

Wat een afschuwelijke vent is die ene, met ze WAT LELIJK.. zo wonen normale mensen LUL #steenrijkstraatarm — Sandra👩▪︎Ozzy&Hope🐱 (@MissMoney) 5 april 2023

Revanche

De mannen maken hun ietwat onhandige opmerkingen later overigens helemaal goed. Het grijpt ze aan dat Ilona zo moet ‘knokken’ financieel en Jorg wordt zichtbaar emotioneel. Het stel besluit dan ook een groot cadeau te kopen voor Ilona, die moet rondkomen van 50 euro per week. “We hebben iets moois voor jou. Om jou een hele grote duw in de rug te geven, gaan wij er voor zorgen dat jij een opleiding gaat volgen voor binnenhuisarchitectuur”, zeggen ze tegen de blij verraste Ilona. “We hebben er ook voor gezorgd dat het geen probleem is hoe je er komt en wanneer het is. Dat gaat jou lukken. Als ik zie hoe hard je geknokt hebt, gaat dit je zeker lukken.”

Bron: RTL Boulevard