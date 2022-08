Stefan verliet het programma met zijn ‘famous last words’.

Nek-aan-nek race

Erik was de slimste van de avond en daarom moesten Stefan en Natasja het tegen elkaar opnemen in de slotronde. Het was een spannende nek-aan-nek race, totdat Stefan de beslissende vraag kreeg: ‘Wat weet je van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans?’ Daar kon de zanger helaas geen goed antwoord opgeven.

Ten onder gegaan door VVD

Stefan baalde dat hij heeft verloren en niet naar de finaleweek gaat. Toch sloot hij zijn Slimste mens-avontuur op een hilarische wijze af. “Toch ten onder gegaan door de VVD, net als de rest van het land”, grapte de zanger.

Reacties

Op Twitter laten fans van het programma weten dat ze het jammer vinden dat Stefan eruit ligt, maar ze kunnen ook lachen om zijn ‘famous last words’. ‘Briljant’, schrijft een kijker. Een ander: ‘Dat Stefan eruit ligt, vind ik oprecht balen’.

"Toch ten onder gegaan aan de VVD net als de rest van het land"



Hahahaha heerlijk Stefan#deslimstemens — Thoiiss (@ThijsH16) 17 augustus 2022

Leuke opmerking van Stefan: "Toch door de vvd ten onder gegaan, net als het hele land" #deslimstemens — Polly (@Haddock789) 17 augustus 2022

Jammer dat Stefan eruit ligt. Famous last words: “Lig ik er toch uit door de @VVD, net als de rest van het land!” 👌🏻 #deslimstemens — Nynke Vissia 💛🍀 #CertifiedEarthProtector #NoWar (@Zo_Nynke) 17 augustus 2022

“Toch tenonder gegaan door de #VVD. Net als de rest van het land” ~ Stefan in #deslimstemens .#Rutte4Exit — AfzakkendNederland(student) (@afzakkend) 17 augustus 2022

Toch ten onder gegaan aan de VVD , net als de rest van Nederland hahaha. Briljant. #deslimstemens — Marlene (@Marlene19177154) 17 augustus 2022

6x meedoen en dan niet in de finaleweek, dat was vorig seizoen wel anders, jammer Stefan #deslimstemens — Donutj54 (@donutj54) 17 augustus 2022

Dat vind ik oprecht balen dat Stefan er uit ligt#DeSlimsteMens #DeSlimste — Ina (@Babloth) 17 augustus 2022

Hahahah Stefan van der Wielen bij de Slimste Mens, legend:



"Ten onder gegaan aan de VVD, net zoals de rest van het land" — Giorgos versão caralho (@giorgeauws_) 17 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV