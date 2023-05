Stel uit ‘Kopen zonder kijken’ zorgt voor flinke toename in aanmeldingen pleegzorg

De aflevering was vorige week te zien op televisie en de afgelopen dagen blijkt Pleegzorg Nederland zo’n 300 aanmeldingen te hebben gekregen. Ter vergelijking: normaal gesproken krijgt de instantie zo’n 60 aanmeldingen per week, zo meldt NOS.

Tientallen nieuwe pleegouders

Vlak na de uitzending zou er meteen al een enorme piek zijn ontstaan in het aantal aanmeldingen. Het zou dus kunnen dat het programma tientallen nieuwe pleegouders gaat opleveren, aangezien meestal een kwart van de aanmeldingen ook daadwerkelijk pleegouder wordt.

Groot tekort aan pleegouders

De aanmeldingen zijn volgens Pleegzorg Nederland hard nodig, omdat er een groot tekort aan pleegouders is in Nederland. Op dit moment wachten er nog zo’n 700 kinderen op een nieuw (tijdelijk) thuis. Volgens woordvoerder Janette Reukers zorgde vooral de toegankelijke manier waarop de kijkers van het programma in aanraking kwamen met pleegzorg voor de enorme piek.

Bron: NOS