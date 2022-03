Zo gaat ze voor de opnames van de documentaire in gesprek met een 25-jarige man die haatberichten over haar plaatste op Twitter.

Stella Bergsma in gesprek met hater

Stella spreekt voor de Net5-special Sorry voor de tieten wetenschappers, biologen en seksuologen, maar het gesprek met Jaap Hezemans, een rechtenstudent, is misschien wel nóg interessanter. Op Twitter uitte hij zijn onvrede over de blote foto’s van Stella: hij vindt ze onsmakelijk, Stella zou zich ‘moeten schamen’ voor haar lijf en hij hoopt ‘intens’ dat ze nooit kinderen zou krijgen. Dat vraagt om de nodige uitleg.

Geen plek voor

In de woonkamer bij zijn moeder gaan de twee de confrontatie aan. Waarom zou hij ook maar overwegen om te tweeten dat ze een onsmakelijk lichaam heeft? “Dat heeft niet per se met jouw lichaam te maken of met jouw tieten. Dat vind ik überhaupt: dat daar geen plek voor is”, stelt Jaap.

Stella vond het vanzelfsprekend erg om te lezen. Ook de verwensing dat hij hoopt dat ze geen kinderen krijgt. Jaap: “Ik denk dat het heel vervelend kan zijn, zeker voor kinderen die nog op een basisschool of middelbare school zitten, als hun moeder zich op zo’n manier op social media zou blootgeven.”

Discussie

Daarop volgt een discussie waarin de twee duidelijk van mening verschillen. “Wat is de realiteit waar je mee te dealen hebt en waar je kind ook mee te dealen heeft? Die realiteit is toch dat wanneer je jezelf op een bepaalde manier presenteert, dat daar reacties op komen”, vindt Jaap. Daarnaast is Jaap van mening dat hij met de berichten probeert om de discussie aan te gaan, terwijl Stella vindt dat hij haar ronduit beledigde: “Jij hoeft mij niet te volgen, jij hoeft niet te kijken.”

Er volgt een twijfel als Stella vraagt of Jaap haar na dit gesprek nog eens nare berichten zou sturen. Hij denkt dat hij ‘automatisch anders communiceert’ met mensen die hij persoonlijk kent. Maar zijn mening blijft onveranderd. “Zou ik het anders verwoorden? Die kans is groot.”

Sorry voor de tieten terugkijken

Heb je Sorry voor de tieten gemist? Je kunt de documentaire hier terugkijken.

Bron: Linda