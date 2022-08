Stella en Dennis Weening verheugden zich al drie jaar op de reis naar Bali. Maar na een paar prachtige dagen kreeg ze tijdens een bergwandeling een verschrikkelijke hernia. ‘Maar eentje die zo erg is dat je niet meer kon lopen of zitten en er zelfs de dokter en het ziekenhuis aan te pas moesten komen’, schreef Dennis zondag op Instagram.

Dennis Weening post lief berichtje

Dennis had erg te doen met zijn vrouw. ‘Ik heb je nog nooit in zoveel pijn gezien’, schreef hij in zijn dramatische post. ‘Toch probeer je er het beste van te maken... en daarom hou ik zoveel van je.’

Het was zelfs nog maar de vraag of Stella dinsdag in staat zou zijn de vlucht met haar man naar Nederland te nemen. Gelukkig is er vandaag goed nieuws, dat Stella zelf deelt op haar Instagram: ze kan dinsdag business class terugvliegen. Zo kan ze liggen en slapen en is de reis niet te belastend voor haar rug.

Pijnstillers en brace voor Stella

‘Yes ik mag naar huis!!!! Met pijnstillers (extra sterke) en een brace om m’n rug voor het lopen en zitten wanneer dat moet. Halleluja voor business class, kan ik lekker liggen en slapen’, schrijft Stella.

Ze deelde uitgebreid beelden van haar opname in het ziekenhuis via Instagram. Ook bedankte ze iedereen voor alle ‘lieve berichtjes.’

Bron: Instagram/ANP