Stemexpert weet het zeker: dít is de mol

Er zijn nog vier kandidaten over: Daniël, Jurre, Soy en Ranomi. Het duurt niet lang meer tot we weten wie van hen de mol is. Tot die tijd zijn we natuurlijk druk bezig met speculeren. Mocht je nog geen idee hebben, dan weet deze stemexpert je misschien wel te overtuigen.

Stemexpert onderzoekt ‘WIDM’-fragment

De Telegraaf schakelde stemactrice Donna Vrijhof in om het fragment eens onder de loep te nemen. Haar viel een boel op. Allereerst lette ze erop of de mol sliste. Dat deed hij of zij niet. Volgens Donna vallen Ranomi en Daniël hierom af, omdat zij wel een beetje slissen.

Rollende R

Blijven Soy en Jurre over. Het viel Donna op dat de mol met een zogenoemde tongpunt-R sprak. Ofwel: een rollende R voor in de mond. De enige kandidaat die de R op die manier uitspreekt is Soy.

Jur

Daarnaast zou nog iets richting Soy wijzen, volgens Donna. Namelijk dat de mol ‘Jur’ zei tegen Jurre. En zo hebben we Soy Jurre al meerdere keren horen aanspreken in het programma. De andere kandidaten spreken hem met Jurre aan.

Is het Soy?

Volgens de statistieken in de Wie is de mol?-app wordt Soy op dit moment het minst verdacht van alle kandidaten. Het zal dus voor velen een flinke shock zijn als hij het echt blijkt te zijn. Als we op dit audiofragment moeten afgaan, lijkt het er dus wel op. Het kan natuurlijk nog altijd zo zijn dat de mol trucjes heeft toegepast om zijn of haar stem anders te laten klinken.

WIDM-afvaller Sander de Kramer blijkt een vervelende aandoening te hebben. En dat al tien jaar lang. Hij heeft tinnitus, waardoor hij naar eigen zeggen continu het geluid van een zwerm krekels hoort. Matthijs praat je bij:

Bron: De Telegraaf