Stephan is bang voor de friendzone, maar ‘MAFS’-kijkers denken dat hij daar al in zit: ‘Ik vrees het ergste’

Expert Anne kwam bij ze langs om eens te kijken hoe het ervoor staat. Vooral na het gesprek met Stephan maken kijkers zich zorgen.

In gesprek met de expert

Eerst ging Anne tijdens MAFS in gesprek met Patricia. Daaruit bleek dat Patricia het hartstikke gezellig heeft met Stephan, maar dat ze nu vooral goede vrienden zijn en dat ze de sparkle niet echt voelt. Ze gooit de deur nog niet dicht, maar verliefd is ze niet. Dat is wel wat anders dan dit MAFS-koppel dat in het geheim een kindje kregen...

Stephan in de friendzone

Stephan heeft al meermaals uitgesproken dat hij Patricia erg leuk vindt. In gesprek met Anne legt hij uit dat hij wel bang is voor een aantal valkuilen. “Waar ik altijd in mijn afgelopen relaties op vastliep, is dat ik in de friendzone terechtkwam. Dus ik wil voor Patricia proberen om een beetje uitdagend te blijven”, aldus Stephan.

Te hard van stapel

Hij weet al hoe hij dit wil aanpakken: “Ik moet meer het voortouw nemen. Ik merk aan haar dat ze wil dat de man initiatief neemt en niet dat zij alles zelf moet bedenken.” Ook benoemt hij nog een andere valkuil: “Ik wil nog al eens hard van stapel lopen. Dat ik wild word zoals een jonge puppy, maar dat het daardoor de andere kant op slaat.”

Dit zeggen MAFS-kijkers

Stephan is dus heel bewust bezig met zelfreflectie en dat vindt Anne erg goed van hem. De MAFS-kijkers thuis vrezen alleen dat zijn zorgen terecht zijn. Ze denken massaal dat Stephan allang in de friendzone zit, zo laten ze op Twitter weten.

Ik denk dat Stephan in de friendzone is beland en daar ook niet meer uit gaat komen. #mafsnl — Asturiana (@Asturiananana) 15 februari 2023

Ik vrees het ergste voor Stephan. Patricia doet vaag. Te vaag #mafs #mafsnl — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 15 februari 2023

Uh oh, meestal komt Stephan in de friendzone. Ik hoop echt dat dat nu niet gaat gebeuren. We gaan het zien. #mafsnl #MAFS — Claudia (@_cloudy_a) 15 februari 2023

Stephan komt vaak snel terecht in de “friendzone”….



KOM MAAR DOORRRRRR met al die veren, zwepen en oogmaskers! #MAFS #mafsnl pic.twitter.com/pE4qC99Fnj — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) 15 februari 2023

Stephan kwam altijd in de friendzone terecht... ik vreeeees dat dat ook nu zou kunnen gebeuren, maar ja.. Je bent wél al gewoon getrouwd dus je bent sowieso al ver voorbij de friendzone gekomen 😉⁰#MAFS #MAFSNL #Marriedatfirstsight #Marriedatfirstsightnl — Creatiffdutch (@creatiffdutch) 15 februari 2023

Ik denk dat de afslag “friendzone” genomen is toen Stephan zijn haar liet föhnen door Patries 😂 #mafsnl #MAFS pic.twitter.com/ZTfqzUSMhB — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) 15 februari 2023

Stephan wil niet in de friendzone terechtkomen. Als hij het er zo dik op blijft leggen heeft Patricia eerder het idee met hem in de Twilight Zone te zijn beland #mafs #mafsnl — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 15 februari 2023

Bron: RTL, Twitter