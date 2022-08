De koningin van de juice kwam maandag nog met een video over schaatser Koen Verweij en niet veel later bleek dat zijn vriendin Jutta Leerdam een punt achter hun relatie had gezet. Eerder waren onder meer al Waylon en Danny de Munk aan de beurt op het juicekanaal van Yvonne.

Net getrouwd

Zondag had Steven Brunswijk de hoofdrol. Steven is nu twee weken getrouwd met zijn vrouw Ayla, maar zoent tijdens de Pride met een onbekende blonde vrouw. Yvonne vraagt zich “in shock” af of Stevens vrouw hier vanaf weet.

Heerlijke nacht gehad

Maar Steven stelt Yvonne gerust: “Mensen die mij hebben zien zoenen met een andere dame.... Dat klopt, en Ayla stond ernaast te zoenen met een andere dame”, zegt hij in een Instagram Story. “Moeilijk voor te stellen voor vele van jullie, maar dat is niet erg. Je bent pas vrij als je niet in een hokje past.”

In een aparte post gaat hij er nog even op door: “Jammer dat je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privéleven te bespreken. Maar ja, het is wat het is. Het was in ieder geval erg gezellig geworden met z’n viertjes. Sorry @lifeofyvonne, maar ik ben niet vreemd gegaan. Ayla en ik hebben wel een heerlijke nacht gehad in Mokum.”

Bron: RTL Boulevard