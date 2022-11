Stijn Fransen is ten huwelijk gevraagd in New York

Lief!

Stijn Fransen gaat trouwen

Op Instagram plaatste Stijn Fransen een lief kiekje waarop ze samen met haar partner Siegfried Jongsma te zien is, én haar ring showt. ‘Hij ging op z’n knie in New York, in High Line Park, hoe romantisch wil je het hebben’, geniet de actrice na. Een datum voor het huwelijk is nog niet geprikt, maar Stijn deed wel een oproep aan haar volgers: ‘We hebben nog geen datum of plek, dus alle tips voor een unieke, bijzondere (voor een klein gezelschap) locatie in Nederland zijn heel welkom.’

Reacties op huwelijksaanzoek

Onder de foto stromen de felicitaties binnen. ‘Gefeliciteerd lieverd’, reageert vriendin en collega Toprak Yalçiner. Ook Babette van Veen laat van zich horen: ‘Oooh wat heerlijk! Gefeliciteerd!!’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stijn Fransen (@stijn_fransen) op 25 Nov 2022 om 5:26 PST

Bevallen van zoon

Vorig jaar juli beviel Stijn van zoon Lieuwe. Op Instagram plaatste de actrice een foto waarop ze Lieuwe in haar armen heeft. Hierbij schreef ze: ‘Welkom lieve Lieuwe! Hij vond het wel mooi geweest in mijn buik (was ik wel blij om hihi) want afgelopen zaterdag 24-7 is onze man geboren. LIEUWE JONGSMA. Wij zitten extreem heerlijk in onze babybubbel en zijn mega aan het genieten van dit nieuwe gezinnetje.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stijn Fransen (@stijn_fransen) op 25 Nov 2022 om 5:29 PST

Bron: Instagram