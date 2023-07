Stijn Fransen komt maar moeilijk aan de bak: “Leven als actrice gaat niet altijd over rozen”

Stijn krijgt voor de rubriek ‘Hoe real is?’ meerdere vragen voorgeschoteld. Eén van de vragen is wat ze eindelijk heeft leren omarmen in het leven. Over die vraag hoeft ze niet lang na te denken. “Dat het leven als actrice niet altijd over rozen gaat. Na covid en sinds ik moeder ben vind ik het lastig weer echt aan de bak te komen.”

Ook een luxe

De actrice baalt hier uiteraard van, maar probeert er ook het positieve van in te zien. “Tegelijkertijd vind ik het heerlijk en een luxe dat ik veel bij mijn kind kan zijn en mijn vak op projectbasis kan uitoefenen.” Stijn maakt er ook geen geheim van dat ze eigenlijk één grote wens heeft: haar rol als Sam in Goede Tijden, Slechte Tijden terugkrijgen. De actrice heeft de afgelopen tijd in meerdere interviews toegegeven dat ze dit wel ziet zitten. “Ik zou weleens weer willen komen buurten in Meerdijk, al is het maar voor een maandje”, zo liet ze recentelijk nog weten in ‘Oude Tijden’.

Bron: Flair/RTL Boulevard