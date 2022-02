In de nieuwste aflevering van Steenrijk, straatarm mag het gezin van Ahmed en Brendelie alle zorgen even achterlaten. Dat hebben ze wel verdiend na een aantal roerige jaren. Zo ging Ahmed failliet, waardoor hij schulden opliep. Ook Brendelie kwam in de schuldsanering terecht omdat zij nooit leerde goed met geld om te gaan. Daarom moeten ze tegenwoordig met een gezin met vijf kinderen rondkomen van € 100 per week. Geen vetpot.

Mari van de Ven in Steenrijk, straatarm

Nu heeft het gezin voor een keer wél die vetpot. Ze mogen € 1800 stukslaan op een mooie week. Ze gaan winkelen, luxe eten én brengen een bezoek aan de kapper. En dat is niet zomaar een kapper. Niemand minder dan Mari van de Ven mag Brendelie een make-over geven. Daar is ze nogal van onder de indruk. “Ik vind het echt geweldig dat hij mijn haar gaat knippen”, vertelt ze. Even later drukt ze haar enthousiasme én zenuwen ook uit naar Mari. “Ik krijg zenuwen als ik naar je kijk. Je bent zó beroemd.”

Krullen en een keukenschaar

Mari laat zijn magie los op Brendelie, die nu eens krullen wil. Normaal gesproken knipt man Ahmed het gezin, met een keukenschaar. “Geweldig!”, vindt Mari. De zoons krijgen ook een flitsende coupe.

Een superster

De behandeling is als een droom voor Brendelie. Er is met vijf kinderen amper tijd voor dit soort me-time. “Het is belangrijk om tijd voor jezelf te nemen”, geeft Mari haar daarom nog mee. “Je wimpertjes, en dat je even je haren doet...” Het lijkt erop dat Brendelie dat graag zou willen. Ze is namelijk lyrisch over deze heerlijke middag. “Ik voel me echt een superster”, zegt ze dan ook. “Ik vind het echt geweldig. Ik was emotioneel en moest me echt inhouden.” Het kappersuitje was voor Brendelie het hoogtepunt van de week. En de warme woorden waarmee Mari afscheid neemt, kan ze in haar zak steken. “Jullie zijn een heel mooie familie.”

