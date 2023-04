‘Straatarm’-gezin krijgt vakantie en maandelijks pakket cadeau van ‘Steenrijk’-stel

Dat zeer beperkte budget raakte hen zo erg dat Edwin en Valerie een lieve verrassing voor Sabine en haar kinderen bedachten.

In de watten

Doordat Edwin en Valerie op Corfu wonen, krijgen Sabine en haar twee jongens de kans om daar te verblijven. Voor hen is dat niet zomaar een vakantie; het is de eerste vakantie ooit voor ze. Haar zoontjes stappen voor het eerst in een vliegtuig en genieten voor het eerst van een maaltijd in een restaurant. Naast de verwennerij voor haar kinderen, besluit Sabine ook zichzelf in de watten te leggen. Na vier jaar wordt de moeder namelijk eindelijk onder handen genomen door een kapster. “Ik had echt niet verwacht dat je zo kunt ontspannen. Dat ken ik eigenlijk niet in mijn dagelijkse leven.” Sabine is dan ook enorm onder de indruk wanneer ze zichzelf in de spiegel ziet na de make-over. “Wow! Nee, joh! Jeetje, wauw. Wat een knap kind. Normaal zie ik er eigenlijk een beetje uit als ma Flodder.”

Liefdevol gebaar

Na een week leven van een budget van 2000 euro keert het arme gezin weer terug naar huis. Bij hun thuiskomst zien ze dat Valerie en Edwin haar huisje wat hebben opgeknapt met accessoires. Tijdens de ontmoeting tussen de twee gezinnen besluiten Valerie en haar partner het arme gezin een cadeau te geven: “Wij vonden deze week heel pittig en dat heeft ons heel erg geraakt. Dus wij willen jou de kans geven met je jongens nog een midweek weg te gaan all inclusive”, zegt Valerie. Sabine krijgt spontaan tranen in haar ogen en ook haar kinderen reageren verbaasd. “Dat is niet alles”, voegt Valerie toe. “Wij willen jou de komende tijd helpen met rondkomen. De komende maanden zal ik jou elke maand een box opsturen met shampoo, tandpasta, maandverband. Dat zijn de duurdere dingen bij de boodschappen, hebben wij gemerkt.”

Emotionele reactie

Valerie hoopt Sabine hiermee te motiveren: “Pak het aan, ga ervoor. Werk aan jezelf. En je kunt nog zoveel depressies hebben, dat kan je ook ontzettend veel kracht geven. En als je daar hulp bij wil, zeg het dan tegen me. Je kunt ervoor gaan. Het is nog niet te laat.” Sabine waardeert enorm wat het stel voor haar en haar kinderen wil doen. “Ik zie de toekomst beter in. Ik heb er echt zin in. Ik vind het heel bijzonder dat ze me begeleidt in de toekomst en dat ze me wil helpen. Dat is wat ik nodig heb. Iemand die me dat zetje geeft en dat vind ik echt superfijn”, vertelt ze zichtbaar geëmotioneerd.

Ook kijkers vinden het enorm attent van Edwin en Valerie dat ze Sabine en haar kinderen willen ondersteunen: ‘Wat superlief dat Edwin en Valerie de komende maanden voor pakketten met de duurste dagelijkse benodigdheden willen zorgen.’ Iemand anders schrijft: ‘Superlief wat ze voor haar doen!’

Wat super lief dat Edwin en Valerie de komende maanden voor pakketten met de duurste dagelijkse benodigdheden te zorgen. #steenrijkstraatarm — Claudia (@_cloudy_a) 26 april 2023

Wat een lieve mensen, beide gezinnen.



Dan kan je nog zo zoveel geld hebben, als je mensen zó helpt zoals Valerie en Edwin, dán ben je pas rijk ♥️



Ik gun beide gezinnen het allerbeste, wat een lieve mama ook voor haar 2 zoontjes #steenrijkstraatarm — Monique van Helvoort (@Moniique1991) 26 april 2023

Superlief wat ze voor haar doen! #steenrijkstraatarm — Harma (@Harma_kps) 26 april 2023

Lekker voor de buis? In First Dates was te zien dat Hans de Booij een romance had met déze bekende tv-vrouw.

Bron: RTL Boulevard