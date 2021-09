Strálend: Dionne Stax deelt twee romantische plaatjes met kersverse vriend

De kiekjes zijn gemaakt op de bruiloft van Lucas de Wert (31) - de dj met wie Steven al ruim tien jaar een razend succesvol duo vormt. Afgelopen weekend stapte Lucas in het huwelijksbootje met zijn Evelien, in het bijzijn van een select groepje vrienden en familie.

Poging tot salsadansen

Ook Dionne en Steven waren op de bruiloft aanwezig. Op Instagram deelt de presentatrice een kleine fotosamenvatting van de bijzondere dag. “Hier dansten we salsa. Nou ja, we deden een poging. Hoe dan ook: het was fijn. En mooi”, schrijft ze bij de plaatjes waar het liefdesgeluk van afspat.

Vorig jaar waren Dionne en Steven samen te zien in een aflevering van het programma De 3 sterren camping met Nick en Simon en Kees Tol. Maar of de vonk daar ook echt is overgeslagen of dat dat pas later is gebeurd? Dat is voor ons een vraag - en voor de twee tortelduifjes een weet.

