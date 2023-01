Stress en verdriet in ‘Heel Holland bakt’: ‘Je komt hier jezelf tegen’

Vorige week werd er ook gehuild in de tent en deze week was het opnieuw zo ver.

Draken

De aflevering staat in het teken van het Chinees nieuwjaar, dat afgelopen weekend werd gevierd. Voor het spektakelstuk moeten de bakkers een drakentaart maken. De draak staat voor geluk en voorspoed, en hoort dus bij deze gelegenheid. De smaak mogen de kandidaten zelf bepalen.

Tranen

Het zorgt voor veel druk bij dubbele meesterbakker Zineb. Haar deeg wil maar niet rijzen. Ze heeft dringend een moment voor zichzelf nodig en loopt huilend de tent uit. “Het wordt me gewoon te veel”, vertelt ze. “Ik had gewoon een hele hoge taart in gedachten, en dat krijg ik nu niet voor elkaar.”

‘Emotioneel heftig’

Janny loopt gelijk naar Zineb toe om haar te troosten. Volgens haar was het nooit de bedoeling dat de taart hoog zou worden, en is er dus ook geen probleem. Vervolgens kan Zineb weer met een gerust hart verder bakken. Al deelt ze nog wel wat voor impact het programma op haar heeft. “Het is niet alleen maar bakken, hoor. Je komt hier echt nog wel jezelf tegen. Het is leuk, je leert van alles, ook over jezelf, maar het is emotioneel best heftig.”

Spoiler alert

Toch raadt ze het grote avontuur aan iedereen aan. “Maar neem gewoon even een paar weken vrij”, adviseert ze. De kijkers zijn wederom onder de indruk van haar creaties. Ze verwachten voor Zineb dan ook een finaleplek. Voor Geraldine is het in ieder geval over en uit. Zij moet deze week de tent verlaten.

Ben -de budget Christian Albers- mag nog een weekje blijven. Ik voorspel een finale van Mercedes, Jan en Zineb. #HHB #heelhollandbakt — Emus (@Emus79) 18 december 2022

Nou de winnaar van dit seizoen wordt Jan of Zineb.

Deze twee zijn fantastisch!#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 1 januari 2023

Jan en Zineb zijn wel echt de besten lijkt t 👀 #heelhollandbakt — Danique (@AlwaysAHappyEnd) 2 januari 2023

