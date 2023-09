Stress om geld bij de rijke familie Adema in ‘Waar doen ze het van?’

Praten over geld is nog steeds een taboe. Om dat te veranderen geven vier families in het tv-programma Waar doen ze het van? een inkijkje in hun portemonnee. Hoeveel geld komt er binnen en waaraan geven ze het uit? Het programma volgt een half jaar lang vier gezinnen die moeten rondkomen van verschillende maandbudgetten.

Familie Adema in ‘Waar doen ze het van?’

Eén van die gezinnen is de familie Adema. Zij hoeven zich met een maandbudget van 57.000 euro normaal gesproken geen zorgen te maken over geld. Wesley is vastgoedondernemer en verdient maandelijks bijna meer dan de gemiddelde Nederlander per jaar. Hij woont met zijn vrouw Alicja en twee zoons in Breda. De familie heeft een vermogen van 8 miljoen. Kortom: te veel om uit te geven. Of toch niet?

Financiële klap

Zolang het allemaal goed gaat, is het hebben van veel geld leuk. Toch levert het ook kopzorgen op. Kijkers zien in de aflevering van donderdagavond dat Wesley slecht nieuws krijgt. De koper van zijn leegstaande hotelpand laat het afweten, waardoor hij ineens met een verlies zit van 1,6 miljoen euro. Daar blijft het niet bij. “Ik heb ook andere afspraken, andere deals gemaakt, andere aankopen die nu dus gestagneerd worden, waarmee ik misschien boetes of ellende krijg”, legt Wesley paniekerig uit.

Helemaal van slag

Normaal kwam er een kleine 10.000 euro per maand binnen, aldus de vastgoedmakelaar. “Nu niet, want alles is opgezegd. Ik loop zeker wel geld mis nu natuurlijk.” Hij is van slag. “Ik ga er wel slecht op. Ik ben wel een beetje stuk van hoe het nu gaat.” Op zulke momenten ziet hij het ‘miljonairsleven’ niet meer zitten. Hij vindt het de stress niet waard. “Op zo’n moment denk je: ik stop ermee, verkoop alles, we hebben euro’s genoeg.” Wesley herpakt zich snel, want stoppen kan hij simpelweg gewoon niet.

