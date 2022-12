Succes van eigen bodem: deze film met Thekla Reuten gaat de grens over

Het cinematisch hoogstandje van Martijn de Jong zal binnenkort in elk geval in Turkije, Polen en Kroatië te zien zijn, waarschijnlijk ook in de bioscoop.

Slopende zoektocht

Waar de film over gaat? Nadat hij voor zijn werk een duik neemt, komt de man van Merel niet meer boven water. Merel en de kinderen kunnen geen afscheid nemen en hebben niets om te begraven. Je begrijpt: een aanslag op het voorheen zo hechte gezin. Merel schiet in de ontkenning, de kinderen gaan naarstig op zoek naar antwoorden. Hoe dat afloopt, is nog steeds te zien in de Nederlandse bioscopen.

Overal goud

Narcosis won al diverse prijzen. Zo sleepte Thekla dit jaar een Gouden Kalf in de wacht op het Nederlands Filmfestival, in de categorie Beste Hoofdrol Speelfilm. Regisseur Martijn de Jong kreeg er eentje voor Beste Camera. Ook Manon Blom, ontwerper van alle kostuums, ging niet met lege handen naar huis: zij werd onderscheiden met een Gouden Kalf voor Beste Costume Design.

Altijd prijs

In het buitenland wordt Narcosis eveneens goed ontvangen: de film won tijdens het Griekse Thessaloniki International Film Festival de grote publieksprijs. Of-ie ook op een Oscar kan rekenen, zal in maart 2023 blijken. Mocht dat het geval zijn, dan is het niet de eerste keer dat beide hoofdrolspelers meewerken aan een met een Oscar bekroonde productie. Twin Sisters, met Thekla, en Karakter, met Fedja, wonnen in respectievelijk 2002 en 1998 een Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

Bron: RTL Nieuws