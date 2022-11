Surprise! Déze royal dook op in ‘The masked singer’ Beeld NRK TV

Surprise! Déze royal dook op in ‘The masked singer’

Niet alleen in Nederland zitten er wekelijks veel kijkers klaar om te raden wie er achter de karakters in The masked singer schuilgaan. In Noorwegen is het programma - onder de naam Maskorama - ook geliefd. Er duikt nu zelfs een royal in het programma op.