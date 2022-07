Suzan deelt romantisch detail over het huwelijksaanzoek van Freek

Wat zoet!

Huilen bij het concert van Coldplay

Op Instagram deelt Suzan een selfie en twee video’s die bij een concert van Coldplay in Berlijn zijn gemaakt. In het onderschrift schrijft ze: ‘In 2009 gingen we voor het eerst samen naar een concert, Coldplay in het Goffertpark. Als verrassing had Freek kaartjes geregeld voor Coldplay in Berlijn, vorige week. De avond ervoor moest ik al huilen toen-ie in een prachtig parkje in de stad de kaartjes tevoorschijn toverde om dertien jaar na ons eerste concert ‘samen de liefde te vieren’ bij Coldplay, toen hij daarna ineens op z’n knieën ging was er echt geen houden meer aan.’

Suzan en Freek zijn klaar voor de volgende stap

Eerder deze week maakte het koppel bekend te gaan trouwen. De twee hebben al dertien jaar een relatie en zijn nu klaar voor een volgende stap. ‘Eén week geleden in Berlijn… zei ze JA!’, staat er onder de foto waarop de twee elkaar stevig vasthouden. Om haar vinger draagt Suzan een subtiele, gouden ring. Wanneer het stel gaat trouwen, is nog niet bekend.

We spraken Freek eens zonder Suzan:

Bron: Instagram