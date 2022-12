Suzan & Freek krijgen eigen documentaire op Netflix

De documentaire genaamd Tussen jou en mij is begin volgend jaar te zien op de streamingdienst.

‘Tussen jou en mij’

‘‘Ons leven lijkt wel een film”, zeiden we de afgelopen jaren gekscherend tegen elkaar. En nu is dat écht zo: begin 2023 verschijnt op Netflix onze documentaire’, schrijven de twee op Instagram bij een video van de trailer. Suzan en Freek zeggen dat ze ‘supertrots’ zijn op de documentaire. “Over ons leven, onze carrière en hoe wij hierin voor onszelf de balans proberen te vinden te midden van alle hectiek.”

Aan de keukentafel en backstage

In Tussen jou en mij zien we straks beelden aan de keukentafel, maar ook backstage in de Ziggo Dome. “Ze waren overal bij en dat is straks allemaal in de docu te zien”, verklapt het muzikale duo.

Over Suzan & Freek

Suzan & Freek kun je kennen van hits als Blauwe dag, Goud en Weg van jou. Binnenkort stappen de twee in het huwelijksbootje. Afgelopen zomer vroeg Freek Suzan op een romantische manier ten huwelijk. Alles over het bijzondere aanzoek lees je hier.

Suzan Stortelder vertelt ons in deze nieuwe video over haar laatste blunder op het podium. En we komen erachter wat Freek haar onlangs cadeau gaf:

Bron: Instagram