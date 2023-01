Suzan & Freek over hun documentaire: “Niet alles bestaat uit hoogtepunten”

De twee hadden geen enkele invloed op de montage van de documentaire.

Documentaire Suzan & Freek

Suzan vertelt dat ze het nog altijd confronterend vindt om zichzelf terug te zien op beeld. “Dat je denkt: meid, had even je haar een beetje gedaan. Nu had ik het vooral bij scènes waarin je discussies tussen Freek en mij ziet. Natuurlijk hebben we vaak genoeg meningsverschillen. Maar je ziet normaal zelf niet hoe dat eraan toegaat. Hoe je dan tegen elkaar praat en op elkaar reageert.”

Niet alleen hoogtepunten

Suzan en Freek vinden dat ze het aan hun fans verplicht zijn om te laten zien dat het leven niet alleen uit hoogtepunten bestaat. “Op Instagram zie je alleen maar hoe geweldig we het hebben. Dan lijkt alles makkelijk”, vertelt Suzan. “Veel kids hebben toch het gevoel dat ze aan een bepaald ideaalbeeld moeten voldoen, wat niet haalbaar is. Daarom willen wij ook onze kwetsbaarheid laten zien”, vult Freek aan.

Open over onzekerheden

In de documentaire is Suzan bijvoorbeeld open over de onzekerheden over haar uiterlijk. “In het begin was ik me nog wel bewust van de camera’s. Maar omdat je een heel jaar wordt gevolgd, wordt dat minder. Er komt ook maar tachtig minuten aan beeld van een heel jaar in de film, dus je bent daar dan niet meer zo mee bezig. Bij het kijken dacht ik wel: o ja, dat zei ik toen.”

Aankondiging

Suzan en Freek maakten in december bekend dat ze een eigen documentaire op Netflix zouden krijgen. ‘“Ons leven lijkt wel een film”, zeiden we de afgelopen jaren gekscherend tegen elkaar. En nu is dat écht zo: begin 2023 verschijnt op Netflix onze documentaire’, schreven de twee op Instagram bij een video van de trailer.

Tussen jou en mij kun je vanaf vandaag streamen op Netflix.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Suzan & Freek (@suzanenfreek) op 13 Jan 2023 om 2:47 PST

Suzan Stortelder van het muzikale duo Suzan & Freek vertelt ons in deze nieuwe video over haar laatste blunder op het podium. En we komen erachter wat Freek haar onlangs nog cadeau gaf:

Bron: NU.nl