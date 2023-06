Suzan & Freek zorgen voor hilariteit in ‘Jinek’ met brain freeze: “Wat gaan we doen?”

Suzan & Freek zitten helemaal klaar voor het nummer, als de eerste noten klinken. Dan blijkt al snel dat er iets niet goed gaat. Waar Freek wil beginnen met zingen, zit Suzan twijfelend op haar kruk. Freek besluit maar gewoon eerlijk te zijn: “We zitten elkaar aan te kijken van: wat gaan we doen?”, zo geeft hij toe. “Zo ziet een brain freeze eruit.”

“Vandaag nog, jongens!”

Hij weet zo het ijs te breken voor Suzan, die in lachen uitbarst. Eva Jinek besluit vervolgens ook nog een duit in het zakje te doen. “Vandaag nog, jongens!”, zo merkt ze grappend op. Freek probeert Suzan te herinneren aan het feit dat ze het nummer Goud gaat zingen, maar daar heeft ze op dat moment weinig aan. “Ja, ik weet niet hoe ik moet beginnen.” Daarop besluit Freek maar gewoon in te zetten en dat blijkt een goed besluit te zijn: ineens valt het kwartje weer bij Suzan. In de studio kunnen ze wel lachen om de situatie en Suzan & Freek gelukkig ook:

Had je nog zo goed gerepeteerd en dan toch een black-out krijgen. Ongeluk zit in een klein hoekje, maar het nummer blijft Goud! #jinek pic.twitter.com/USaTY0Jh6c — Jinek (@Jinek_RTL) 8 juni 2023

Lieve reacties

Hoewel Suzan er in de studio om kan lachen, geeft ze later op Instagram toe dat ze flink in paniek was en zich achteraf schaamde. “Toen ik thuis kwam dacht ik: ‘ik hoop maar dat niemand het gezien heeft’ omdat ik me schaamde. Stom eigenlijk dat we met z’n allen het gevoel hebben dat alles perfect moet gaan.’” Suzan geeft eerlijk toe dat optreden voor haar nog steeds heel spannend is en dat ze ontzettend kritisch op zichzelf is. Haar berichtje kan op de nodige likes rekenen: mensen vinden het verfrissend dat ze zo eerlijk is.

