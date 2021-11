Suzan (van Freek) in tranen bij ‘Jinek’: “Het raakt me best wel”

De afgelopen week kregen Suzan & Freek te horen dat hun concert in de Ziggo Dome in no time was uitverkocht. Er zijn zelfs zo veel mensen die een kaartje willen, dat ze een tweede concert hebben aangekondigd. “Wat zeggen jullie dan tegen elkaar?”, vraagt Jinek. “Ik noemde Suzan een superster”, antwoordt Freek. “Blijkbaar kunnen we toch wel wat.”

Hysterisch en trots

Eerlijk is eerlijk: het duo was al blij als ze de eerste dag een paar duizend kaartjes konden verkopen. Dat het zo’n groot succes was, hadden ze nooit durven dromen. “Nu we het erover hebben, raakt het me ook best wel”, vertelt Suzan met tranen in haar ogen. “We waren helemaal hysterisch en trots. Er komt nu een droom uit en dat we dat ook nog eens kunnen delen met elkaar, daar ben ik blij mee.”

Schepje bovenop

Ze kan de tranen niet meer bedwingen, maar daar schaamt ze zich stiekem wel een beetje voor. “Hè, herpak jezelf”, mompelt ze tegen zichzelf. “Ah, ik hou daarvan”, reageert Eva. “Je mag er toch gevoelens bij hebben, dat is toch alleen maar goed?” Om er nog een schepje bovenop te doen, feliciteert de presentatrice het stel ook nog eens met een platina award. De singles van Suzan & Freek zijn in totaal 100 miljoen keer gestreamd. “Ik dacht dat het een tikfout was”, grapt Eva.

Het fragment deelt Suzan zelf op Facebook. Ze schrijft: “Besefmomentje bij Jinek gisteravond. Ik voelde me zo trots dat het me even overviel.”

Interview in Libelle

Maar wat is nu toch het geheim van popduo Suzan Stortelder (28) en Freek Rikkerink (28), zowel qua muziek als liefdesleven? In het interview met Libelle vertellen ze over hun succes. Ook reageren ze op de gedachte van sommige mensen dat ze toch echt broer en zus zijn...

Bron: Jinek, Facebook.