Suzanne Schulting heeft een relatie met de zoon van déze bekende schrijfster

Suzanne heeft tijdens de Olympische Spelen dit jaar indrukwekkende prestaties geleverd. Zo kwamen ze thuis met een zilveren medaille op de 500 meter, een gouden op zowel de 1000 als op 3000 meter en een bronzen medaille op de 1500 meter. Wauw!

Relatie met zoon Heleen van Royen

Nu blijkt Suzanne ook in de liefde gescoord te hebben. Zo heeft ze sinds kort een relatie met Sam van Royen, de zoon van Heleen van Royen. De twee zijn nu enkele weken samen en op Instagram deelt ze een heleboel zoete kiekjes van hen samen.

Prille relatie

Ook Sam bevestigt de relatie. “Suzanne en ik hebben inderdaad sinds kort een relatie”, laat hij in een statement aan RTL Boulevard weten. “We hebben elkaar ontmoet toen ze te gast was bij Vandaag Inside.” Sam werkt daar als redacteur en op 12 april was Suzanne daar te gast. De vonk is gelijk overgeslagen.

De twee hebben het erg gezellig samen, maar verder willen ze er niks over kwijt.

Bron: Instagram, RTL Boulevard