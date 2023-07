Sylvana Simons wil geen lijsttrekker meer zijn: “Ik zie uit naar rust”

In een eerder interview met Libelle vertelde ze over haar ‘loeizware baan’, haar rommelige gezondheid en dat ze haar kleindochter niet zoveel ziet als ze zou willen. Nu ze aankondigt te gaan stoppen, vertelt ze aan de Volkskrant dat haar overwegingen van persoonlijke aard zijn.

Sylvana stopt onder andere door gezondheidsredenen. Ze kampt namelijk met long covid en reumatische artrose. “Dit besluit neem ik ook omwille van mijn welzijn. Ik zie uit naar rust.”

Toxische werkomgeving

Vorige week verscheen een interview in NRC met twee leden van de Amsterdamse tak van haar partij. Er werd geklaagd over een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’ binnen Bij1. Ze verweten partijleider Sylvana dat ze niet eerder heeft ingegrepen. Sylvana benadrukt dat dit níet de reden is dat ze stopt, maar geeft wel aan overvallen te zijn door de uitspraken. “De onwaarheden waarmee zij hun beslissing in de krant toelichten hebben mij zeer geraakt.

Bijzondere loopbaan

Ze werkte als kapper, danseres, VJ bij TMF, presenteerde tv-programma’s, was tafeldame bij DWDD en sloot zich in 2015 aan bij DENK. Nog geen jaar later richtte ze haar eigen partij op. In 2018 werd ze raadslid in Amsterdam en in 2021 Tweede Kamerlid en lijsttrekker van BIJ1. Met deze beslissing maakt Sylvana voorlopig een einde aan haar politieke carrière. “Ik ben en blijf lid van BIJ1, maatschappelijk en politiek betrokken, en ik zal altijd strijden tegen onrecht en voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit”, schrijft ze.

Bron: de Volkskrant