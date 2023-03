Sylvia uit ‘MAFS’ deelt goed nieuws over haar gezondheid

Sylvia moet voor de rest van haar leven iedere drie maanden voor een scan naar het ziekenhuis, omdat de longkanker waarmee ze kampte terug kan komen. Even leek het erop dat het foute boel was, maar er is nu toch positief bericht.

Onzekere uitslag na onderzoek

Begin deze maand deelde Sylvia een video op Instagram. Hierin vertelde ze dat ze slecht nieuws had gekregen na zo’n scan. Er was namelijk een toename van tumorachtige cellen en activiteit gezien. Wel liet de arts weten dat het ook kon gaan om de bestralingen die een lange tijd doorwerken in het lichaam. Al met al bleef ze met veel onzekerheden achter.

Verdriet

“Ik heb de afgelopen tijd in een vreselijke dip gezeten”, vertelde ze. “Je bent gelijk van de leg. Ik ben een week erg verdrietig geweest. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Wanneer komt er nou eens rust in de tent?”, aldus Sylvia in de video.

Toch goed nieuws

Gisteravond kon verslaggever Aran Bade goed nieuws brengen in RTL Boulevard: “Het bleek toch nawerking van de bestraling te zijn en het gaat nu goed met haar. De tumor neemt zelfs af, dus ze is heel blij. Ik ben ook heel blij voor haar. Ze vertelde laatst openhartig hoe zwaar het is om iedere drie maanden in onzekerheid te zitten.”

