Sylvia Zwart lag op de ic met corona en heeft spijt dat ze geen vaccinatie wilde: “Ik moest afscheid nemen van mijn man en kinderen”

Sylvia legt aan Eva uit waarom ze geen vaccin wilde: “Wij vonden het erg snel. Mijn man en ik hadden zoiets van: we gaan het eerst een jaartje aankijken. We hoorden zoveel theorieën over wat het vaccin zou gaan doen, vooral op social media, en daar werden we toch een beetje in meegenomen. We twijfelden gewoon nog teveel en dachten dat we ’m over een jaar wel konden nemen.”

Sylvia kreeg corona na weigeren vaccin

Ook was Sylvia ervan overtuigd dat ze niet ziek zou worden: “Ik was daar niet bang voor. Ik dacht dat dat mij niet zou gebeuren.” In mei werd Sylvia toch ziek. Ze belandde op de ic, waar ze 12 dagen lang op haar buik in coma aan het zuurstof lag. Ze was bijna overleden.

Een hel

Voordat ze geïntubeerd werd, vroeg Sylvia aan de artsen: “Jullie gaan me toch wel terug brengen?” Waarop de artsen antwoordden: “We doen alles voor je, maar dat kunnen we je niet beloven.” Daarna kreeg ze haar telefoon. “Ga maar afscheid nemen van je man en kinderen, zeiden ze tegen me. Dat was een hel.”

Toch gevaccineerd

Sylvia werd gelukkig wél wakker en vanaf dat moment wilde ze de coronavaccinatie. “Ik zag mijn man toen ik wakker werd en die huilde. Hij was zo blij dat ik wakker was, maar ik zag ook zijn verdriet. Toen heb ik tegen hem gezegd dat ik die prik wilde. Want wat ik toen meegemaakt heb, wil ik nooit meer meemaken.”

Zware tijd voor dochters

Sylvia heeft twee volwassen dochters die het ook heel zwaar hebben gehad die periode: “Ze hebben heel veel gehuild, omdat ze dachten dat ze hun moeder kwijt zouden raken.” Sylvia vertelt dat ze de wand op de ic waar hun moeder lag helemaal hebben volgehangen met foto’s van haar dierbaren, zodat ze dat als eerste zou zien als ze wakker werd.

Dierbaren ook overstag

Veel van Sylvia’s dierbaren die zich eerst niet wilden laten vaccineren, hebben dat alsnog gedaan nadat ze Sylvia’s verhaal hoorden. Op sommige vrienden na: “Maar dat zijn nog steeds mijn vrienden, iedereen moet het zelf beslissen.”

Reacties

Op Twitter laten de kijkers van Jinek weten dat ze het moedig vinden van Sylvia dat ze haar verhaal doet en haar fout durft toe te geven. Ook vinden veel kijkers dat zulke verhalen meer op televisie getoond moeten worden.

Moedige vrouw, die Sylvia, ze getuigt dat ze mbt vaccinatie de verkeerde beslissing nam. Zo denken 'gewone' mensen. Ik wens haar alle sterkte. Niet veroordelen maar léren hoe je informatie beter aan laat sluiten bij 'gewone' mensen. #Jinek https://t.co/V6vVwPNNCn — Dees (@caseofdees) 26 november 2021

Een dapper en indrukwekkend verhaal van Sylvia Zwart. Zij durft te erkennen dat ze door een foute beslissing in een helse situatie terecht kwam.#Jinek#laatjevaccineren — Peter van Dijken (@JPvanDijken) 25 november 2021

#Jinek dat verhaal van Sylvia Zwart maakt echt wel indruk ! — Kelly🌺 (@KellyDeRaad) 25 november 2021

Iedere avond een verhaal zoals dat van Sylvia op tv en op social media. Dat zou helpen #jinek — Anita Mensing (@AnitaMensing1) 25 november 2021

Sylvia Zwart - ongevaccineerd - wilde het een jaartje aanzien - is inmiddels een spijtoptant nadat ze corona heeft gehad en op de IC heeft gelegen. Corona is geen griepje.



Goed dat #jinek deze vrouw aan het woord laat. Hopelijk trekt het twijfelaars over de streep. pic.twitter.com/sVG9za6H5i — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) 25 november 2021

Bron: RTL, Twitter