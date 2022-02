Als je Sylvie een beetje kent, dan weet je dat niks ooit normaal kan. Op de bank hangen in een joggingbroek? Daar zal je Sylvie nóóit op betrappen. Op vakantie in een oud badpak? Doodzonde!

Sylvie viert Valentijnsdag op spectaculaire wijze

Is het kerst, dan woont Sylvie tijdelijk in een waar kerstpaleis. En is het Valentijnsdag? Dan wordt Sylvie op spectaculaire wijze verrast. Menig aanzoek is er niks bij.

Sprookjesachtig tafereel

Zo ook vandaag. Sylvie deelt een video op Instagram van een sprookjesachtig tafereel. We zien haar met hubby Niclas langs de kust van een of ander tropisch paradijs schrijden. Geheel gekleed in galakleding, zoals men op het strand doet.

Romantisch diner voor twee

Langs het pad zien we een grote hoeveelheid kaarsen, rozenblaadjes en fakkels. Aan het einde van het pad staat een prachtig gedekte tafel voor een diner voor twee. Ook staat een muzikant ze op te wachten om ze romantisch toe te spelen.

‘In scène gezet’

De reacties op deze video stromen binnen. Velen noemen het ‘prachtig’, ‘ontzettend romantisch’ en ‘een droom’. Toch zijn er ook een aantal volgers die smakelijk moeten lachen om dit tafereel, want wat is het over de top. Een van Sylvies volgers reageert: “Volgens mij is alles in scène gezet. De camera is overal bij”. In scène gezet of niet, wij smullen er stiekem van.

Sylvie Meis onthult hoe ze haar huid zo jong houdt

Bron: Instagram