Sylvie Meis en Duitse zakenman delen zoetsappige foto na brute inbraak

Op de foto's zit de 54-jarige presentatrice lachend op schoot bij André Borchers, een Duitse zakenman. ‘I love you’, schrijft Sylvie er in hoofdletters onder. ‘All that matters’, is Borchers’ bijdrage. De twee zijn vaker op elkaars Instagram-pagina’s verschenen, maar tot dusver ging het altijd om een vriendschap. Nu lijkt er meer aan de hand, al zouden de twee natuurlijk ook gewoon als vrienden behoorlijk close kunnen zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ANDRÉ BORCHERS (@andreborchers) op 18 Jul 2023 om 10:32 PDT

De timing van het bericht is opmerkelijk: slechts een dag na de inbraak in Hamburg. Sylvie lijkt er bewust voor te kiezen om vooralsnog niet op het voorval te reageren. Zo plaatste ze dinsdag eerder al een kiekje met haar jarige ‘manager, sister and friend’, enkele uren later gevolgd door een foto van zichzelf met daarbij de ambitieuze tekst ‘Time flies when you’re chasing your goals, but I’m enjoying every second of the journey’.

Haar volgers lijken meer dan Sylvie zelf met de inbraak bezig te zijn en steunen haar dan ook met hartverwarmende reacties. ‘Heel veel sterkte! Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar het moet zijn voor je, wetend dat er ongevraagd mensen je huis in zijn geweest’, schrijft iemand bijvoorbeeld. En op de foto met mogelijk kersvers liefje Borchers reageert een volger: ‘Zo is het, spullen zijn te vervangen, liefde en familie en vrienden niet.’

Scheiding

In februari dit jaar scheidde Sylvie van de Duitse kunstenaar Niclas Castello (44). Ze waren tweeënhalf jaar samen. Eerder deze maand gaf Sylvie in een interview met Beau Monde nog aan dat ze niet toe was aan een nieuwe liefde. ‘‘Het is nu geen onderdeel van mijn leven’’, zei ze toen. Nou, dat lijkt inmiddels wel anders.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 18 Jul 2023 om 10:48 PDT

Bron: Beaumonde.nl, Instagram @sylviemeis