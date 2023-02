Sylvie Meis en Niclas Castello gaan scheiden

“2023 is going pretty good so far”, schreef Meis in januari nog bij een stralende bikinifoto van zichzelf op Instagram. Ze bracht namelijk de jaarwisseling door op de Malediven met zoon Damián en man Castello. Haar jaar krijgt nu echter een verdrietige wending, want het huwelijk tussen Meis en Castello is gestrand, bevestigt het koppel aan de Duitse krant Bild.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 26 Feb 2023 om 6:54 PST

Pijn in het hart

De beslissing is naar eigen zeggen ‘met pijn in het hart’ genomen. “We kijken terug op hele goede tijden, maar we moeten erkennen dat onze levenssituaties te verschillend zijn voor een toekomst samen”, zeggen ze. De twee vragen om privacy en gaan voorlopig niet in op verdere vragen over de scheiding.

‘Modern marriage’

Eind vorige jaar vertelde Meis openhartig over haar huwelijk in een interview met journalist Robbert Rodenburg. Ze liet toen weten dat het koppel een modern marriage had: ze woonden niet samen en zagen elkaar meestal in de weekenden en op vakantie. Wél spraken de twee elkaar iedere dag via onder andere FaceTime.

Extravagant ja-woord

Meis en Castello ontmoetten elkaar in juni 2019 op een huwelijk van gezamenlijke vrienden in Venetië. Vier weken later gaan ze op een romantische vakantie naar Zuid-Frankrijk en in oktober gaat Niclas op één knie. In september 2020 geven ze elkaar extravagant het ja-woord in een vijfsterrenhotel in Florence, waarbij Meis een handgemaakte japon van 28.000 euro draagt.

Meis was van 2005 tot en met 2013 getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart, met ze zoon Damian heeft.

Bron: Bild.de