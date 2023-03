Sylvie Meis gesteund door Rafael en Estavana tijdens scheiding

Dat vertelt de handbalster in gesprek met RTL Boulevard.

Steun voor Sylvie Meis

Estavana vertelt dat ze goed contact heeft met Sylvie in deze moeilijke periode. “Ik vind het heel vervelend voor beiden”, zegt ze verder.

Niet alleen Sylvie kan op hun steun rekenen, maar haar ex-geliefde Niclas ook. Hij kwam immers regelmatig bij hen over de vloer. “We hebben met alle twee goed contact”, benadrukt de topsporter.

Vanzelfsprekend leeft Estavana mee met Sylvie na haar verbroken relatie. “Verder is het erg genoeg, zoiets gun je niemand.”

Scheiding

Afgelopen weekend kondigden Sylvie en Niclas hun scheiding aan via een gezamenlijk statement in de Duitse krant Bild. Hun versie van een modern huwelijk - waarbij ze gescheiden leven en elkaar in het weekend en op vakantie zien - werkt niet zoals gehoopt. De beslissing om te scheiden is naar eigen zeggen ‘met pijn in het hart’ genomen.

“We kijken terug op hele goede tijden, maar we moeten erkennen dat onze levenssituaties te verschillend zijn voor een toekomst samen”, zeggen ze. De twee vragen om privacy en gaan voorlopig niet in op verdere vragen over de scheiding.

Bruiloft

Sylvie en Niclas ontmoetten elkaar in juni 2019 tijdens een huwelijk van gezamenlijke vrienden. Een paar maanden later vraagt Niclas haar ten huwelijk, waarna ze elkaar in september 2020 eeuwige trouw beloven tijdens een extravagant huwelijk in het romantische Florence.

Bron: RTL Boulevard