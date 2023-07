Sylvie Meis: “Ik kan daten, maar er zijn bepaalde regels aan verbonden”

Tja, de mannen moeten er wat voor over hebben.

De mannen van Sylvie Meis

Eerst even a trip down memory lane: in 2003 ontmoette Sylvie de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart. Twee jaar later trouwden ze en in 2006 kregen ze samen een zoontje: Damian. Helaas hield het huwelijk geen stand en in 2013 kondigden ze hun scheiding aan.

Sindsdien heeft de presentatrice meerdere relaties gehad, maar pas in 2019 werd het opnieuw serieus. Op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman leerde ze kunstenaar Niclas Castello kennen. Vier weken later gingen ze op een romantische vakantie naar Zuid-Frankrijk en in oktober ging Niclas op één knie. In september 2020 gaven de tortelduifjes elkaar het ja-woord in een vijfsterrenhotel in Florence, waarbij Sylvie een handgemaakte japon van € 28.000 (!) droeg.

Verschillende levenssituaties

Toch is ook Niclas niet de man van Sylvies dromen. Eind mei 2023 maakte het stel hun scheiding bekend. In een exclusief interview met Libelle vertelde Sylvie een paar jaar geleden dat ze nog nóóit een man was tegengekomen, die sterker was dan zijzelf. Zou het ook daarom met Niclas verkeerd zijn gegaan? Veel wil ze in elk geval niet erover kwijt. “We kijken terug op goede tijden, maar we moeten erkennen dat onze levenssituaties te verschillend zijn voor een toekomst samen”, klonk het in de verklaring.

Nog niet aan het daten

Ondanks dat Sylvie een turbulent leven heeft, ziet ze er nog altijd prachtig uit. Een man versieren hoeft niet moeilijk te zijn, maar daarop zit ze nu nog niet te wachten. “Ik ben er nog niet aan toe, het is nu geen onderdeel van mijn leven”, zegt ze in een interview met Beau Monde. “Het zal heus wel een keer weer komen, maar ik heb geen idee wanneer.”

Regels aan verbonden

Ze kan niet ontkennen dat ze van alle aandacht geniet, maar bekend zijn heeft ook zo z’n nadelen. “Ik kan daten, maar er zijn bepaalde regels aan verbonden: de eerste maanden niet in het publieke oog, want dan bemoeit iedereen zich ermee.”

Vrienden vertrouwen

Ook qua vrienden wil Sylvie zichzelf beschermen. Daarom checkt ze eerst of ze diegene wel kan vertrouwen. “Wie is er werkelijk goed voor me? Wie niet? Welke vriendschappen zijn toxic? Het is te vergelijken met voedselintolerantie. Je brengt je voedingspatroon terug naar de basis: alleen producten waar je niet allergisch voor bent.” Dit leverde haar veel op, want “soms zuigen mensen alle energie uit je.”

Bron: Beau Monde