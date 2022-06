Sylvie Meis laat één of twee keer per jaar haar uiterlijk ‘optimaliseren’

Op de vraag wat schoonheid voor haar betekent, hoeft ze niet lang na te denken. “Voor mij persoonlijk betekent schoonheid je prettig voelen, zelfverzekerdheid uitstralen, dan zie je er ook mooier uit.” Om ervoor te zorgen dat ze naar eigen zeggen ‘mooi’ blijft, is wel het één en ander nodig. “Wat doe ik om mooi te blijven? Een gezonde levensstijl is natuurlijk belangrijk. Ik doe aan sport, eet gezond en ik doe kleine schoonheidsbehandelingen.”

Waardig oud worden

“In mijn gezicht heb ik een beetje filler laten aanbrengen. Altijd met als doel een natuurlijk resultaat te krijgen”, zo laat Sylvie weten. “Mijzelf helpt het als ik opsta en wat ik vanbinnen voel, ook terugzie in de spiegel. Dat betekent dat ik een of twee keer per jaar kijk wat ik nog kan optimaliseren. Ik denk dat ik nu waardig oud word.” Sylvie is wel van mening dat je niet per se cosmetische ingrepen nodig hebt om ‘mooi oud’ te worden. “Als je niets doet word je mooi oud, maar als je een beetje doet, vind ik dat ook.”

Fillers in lippen

Sylvie liet in een interview met tijdschrift JAN ook al eens weten dat ze voor de opnames van de Duitse Love island iets aan haar lippen liet doen. Eerder zou ze dit soort ingrepen naar eigen zeggen niet aan de grote klok hangen, maar tegenwoordig is dat wel anders. “Sinds ik veertig ben, krijg ik elk jaar de vraag hoe ik er zo blijf uitzien. Dan moet je elke keer weer die vraag omzeilen door te zeggen ‘slapen, sporten, gezond eten en water drinken.’”

Sylvie deelde al eens haar beautytips met ons:

Bron: Bild