Sylvie Meis openhartig over gevolgen borstkanker: “Denk er nog elke dag aan”

In een interview met het Duitse blad Bild blikt ze terug en vertelt ze openhartig over de ziekte.

Regelmatige check

Sylvie is gelukkig genezen verklaard, maar ze gaat nog regelmatig naar het ziekenhuis voor een check. “Eigenlijk zou ik maar één keer per jaar naar het ziekenhuis hoeven, maar ik ga bewust elk half jaar naar de dokter. En elke keer zodra ik de uitslag heb, laat ik het mijn team weten: ik ben gezond! Met een dik uitroepteken”, vertelt de presentatrice.

Paniekaanval

Ook al is ze genezen, de ziekte blijft volgens Sylvie altijd een rol spelen in je leven. “Ik denk nog elke dag aan de ziekte. Het wordt nooit meer normaal”, zegt ze. Dat komt onder andere doordat haar behandeling enorm zwaar was. “Voor mijn eerste chemo kreeg ik bijna een paniekaanval. En ik voelde me na elke chemo extreem slecht. Ik braakte urenlang en dacht dat ik dood ging. Ik lag dan op de grond in de badkamer en kon niet opstaan.”

Sterke vrouw

Hoewel het lange periodes niet goed ging, is ze nooit gestopt met werken. “Ik zat toen in de jury van het RTL-programma Das Supertalent, maar ik liet niet op tv zien hoe slecht ik eraan toe was. Alles heeft me gemaakt tot de sterke vrouw die ik nu ben. Ik ging ook regelmatig naar de kerk.”

Bevrijding

Wat Sylvie misschien wel het heftigste vond, was het haarverlies. Ze durfde eerst ook niet in de spiegel te kijken. “Toen de kapper de rest van mijn haar afschoor, waren alle spiegels afgeschermd.” Pas weken later, in de salon van een goede vriend, had ze alle moed verzameld om in de spiegel te ​​kijken. Al snel is ze een pruik gaan dragen, maar dat was bijna niet te doen. Ze woonde toen in Madrid met haar ex-man Rafael en hun zoontje Damian. “De hitte onder de pruik was ondraaglijk. Op een gegeven moment liep ik thuis zonder pruik, dat was een gevoel van bevrijding.”

Veel steun en liefde

Sylvie heeft veel steun gehad aan haar zoontje Damian en ex-man Rafael van der Vaart: “Mijn zoon was pas drie. Hij streelde vaak mijn kale hoofd. Rafael was er ook voor mij. We waren nog jong, hij was 26, ik was 31. Ze hielden allebei van me om wie ik was. Dat hielp enorm.”

Ondanks de zware periode, bleef Sylvie optimistisch. Over de dood hebben zij en Rafael het nooit gehad. “Het ging erom dat ik moest blijven leven - vooral voor mijn zoon. Damian vertelt me soms nog dat hij zich de tijd nog kan herinneren, ook al was hij nog zo klein.” Zoiets blijft je bij, dat weet Sylvie als geen ander. “Ik voelde hetzelfde met mijn moeder. Ik was 15 toen ze borstkanker kreeg. De ziekte was dus niet nieuw voor onze familie.”

Bron: Bild.