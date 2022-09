Sylvie Meis vertelt over haar huwelijk: “Mijn man en ik wonen niet samen”

In Open Kaart, een online serie van Robbert Rodenburg, vertelt Sylvie openhartig over haar werk- en privéleven, en dus ook over haar huwelijk.

Open Kaart

In het programma pakken de gast en gastheer om en om een kaart met een vraag die ze aan de ander mogen stellen. Bij de tweede vraag aan Sylvie wordt het persoonlijk: wat is het geheim van een goed huwelijk en is ze nu met de ware getrouwd? Goede vraag Robbert, dat willen we natuurlijk allemaal weten!

Het geheim

Op de laatste vraag geeft Sylvie geen duidelijk antwoord. Wel zegt ze dat ze nu afwisseling vindt in werk en dat niet zoekt in relaties. Volgens Sylvie is het geheim van een goed huwelijk ‘praten met elkaar’. Volgens haar valt alles weg als je niet blijft praten. Zeker in haar huwelijk. Zij en Niclas hebben namelijk een modern marriage. Ze wonen niet samen en zien elkaar meestal in de weekeinden en op vakantie. Of ze wel dagelijks met elkaar in contact zijn? “Ja natuurlijk!” Sterker nog, de twee hebben elkaar de ochtend voor de opnames nog gezien. “En”, zegt Sylvie “godzijdank hebben we FaceTime tegenwoordig. Dat is natuurlijk ook mijn redding met Damián (de zoon die ze samen met ex Rafael van der Vaart heeft, red).”

Maneater

Er is veel aandacht voor Sylvies liefdesleven, maar daar maakt ze geen probleem van. Wat ze wel vervelend vindt, zijn de lijstjes die ze soms voorbij ziet komen. “Welke vrouw van 44 heeft niet een lijstje waar tien of twaalf mannen op staan? Alsof het een soort lijstje of shame is, alsof ik een soort maneater ben.”

Emotioneel

Als het gaat over haar zoon wordt Sylvie emotioneel. Ze vertelt over zijn beslissing om in Denemarken te wonen. “Ik heb echt heel lang gestruggled. Echt maandenlang, als ik zijn kamer zag.” En nog steeds is het niet makkelijk voor haar. De tranen schieten in haar ogen als ze zegt: “Ik mis hem. Elke dag.”

Nederlandse Media

Met het opkomen van juicekanalen weet Sylvie best dat ze constant gefilmd en gefotografeerd kan worden. En hoewel dat soort kanalen in Duitsland vrijwel niet bestaan, is het toch iets waar ze rekening mee houdt. Het gebrek aan juicekanalen is niet het enige verschil tussen de Duitse en Nederlandse media. Het grootste verschil volgens Sylvie is het venijn: “Er zijn hier geen bloeddorstige presentatoren.”

Benieuwd naar welke vragen Robbert en Sylvie elkaar nog meer stelden? Bekijk hieronder de hele aflevering van Open Kaart met Sylvie:

Bron: YouTube