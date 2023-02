Talentvolle thuisbakkers gezocht: ‘Heel Holland bakt’ zoekt nieuwe kandidaten

Bak jij de lekkerste taarten, gebakjes, koekjes en broden, waarmee je juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven kunt imponeren? En ben jij opgewassen tegen tijdsdruk, soms onmogelijke opdrachten en grappen van André van Duin? Dan is dit jouw kans. Geef je op en wie weet sta jij straks wel in de beroemde Heel Holland bakt-tent te bakken.

Seizoen elf van ‘Heel Holland bakt’

Aanmelden voor het elfde seizoen van Heel Holland bakt kan via deze link. En - pas op: spoiler voor wie de finale van het tiende seizoen nog niet gezien heeft - wie weet word jij wel de opvolger van Mercedes, die de finale won van Amel, Jan en Zineb. Twijfel je nog of je geschikt bent voor een plaatsje in de tent? Je kunt hier de zogenaamde zelftest doen.

Bron: NPO