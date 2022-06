Talkshow ‘Humberto’ krijgt een ongemakkelijke wending na déze seksvraag

Tsja, wie kaatst moet de bal terug verwachten.

Opmerkelijke opdracht

In de show liet Humberto een filmpje zien van het Belgische jongerenplatform TAGMAG. De presentatrices van het platform gaan festivals en feestjes af en geven daar jongeren voor de camera opmerkelijke opdrachten. In de video die Humberto liet zien, moest een meisje haar vader opbellen om te vragen hoe ze een man het best oraal kan bevredigen.

Begripvolle vader

Ondanks dat het om een geintje gaat, reageerde haar vader lief en begripvol. ‘Vroeg jij nu hoe je een jongen moet pijpen? Als dat is wat je vroeg, dan dacht ik dat je die ervaring al had met Seppe (de ex van het meisje, red.) Zo niet, dan is misschien vanavond niet het goede moment, Evi’, appte hij haar na een rommelig telefoongesprekje.

Cornetto

De Sekszusjes zijn onder de indruk van deze reactie en stellen de vraag ook aan Humberto, die vader is van twee dochters en een zoon. Hoe zou hij reageren als zijn dochters hem deze vraag zouden stellen? “Ik zou vragen: heb je dat nu nodig? Of kan het ook morgen wanneer je niet dronken bent?”, lacht Humberto. Enigszins beschaamt voegt hij daaraan toe: “Ik zou zeggen: koop een Cornetto en doe het met liefde. Zachtjes. Niet te veel. Je doet ook niet dat hele ijsje in je mond. Dat is niet lekker.”

Reacties op Humberto

Op Twitter wordt er hard gelachen om het fragment. ‘Ik bijt altijd dat laatste stukje eraf’, reageert iemand grappend. Een ander vraagt zich af of #cornetto al trending is.

Wtf kijk ik!? Hahahahqhahqha #humberto — Karen Grouve (@KarenGrouvee) 27 juni 2022

Zou #humberto serieus zijn dochter uitleggen hoe ze moet pijpen. "Cornetto" oh my god.

En zijn er echt meiden die dit aan hun vader zouden vragen? So fucking weird.

Dat zoek je toch zelf uit 🍒 — MIKA (@MIKA4701) 27 juni 2022

Zucht ,het leukste is toch om zelf de dingen uit te zoeken

Wie gaat er nou super verantwoord aan zijn pa dit soort zaken vragen.lijkt mij eigenlijk saai, en voor pa erg ongemakkelijk. Op het werk bij de koffieautomaat gut wat deed jij dit weekend 🤔#humberto — Angel 45 (@Angel4565137402) 27 juni 2022

Bron: RTL 4