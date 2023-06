Talkshow ‘Op1’ gaat door zonder de omroep BNNVARA

De omroep BNNVARA stapt uit het programma omdat er ‘een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma’. Wat dat precies betekent, zegt de omroep verder niet.

‘Op1‘ gaat door

De talkshow gaat wél gewoon door, zo zegt een woordvoerder van de NPO tegen NU.nl. Andere omroepen die aan het programma meedoen zijn WNL, Omroep MAX en de EO. Zij willen wel door en de NPO gaat met deze omroepen in gesprek over de nieuwe invulling van de vrijdagavond vanaf 1 augustus.

Astrid Joosten en Paul de Leeuw

BNNVARA is al vanaf de start van Op1 in 2020 bij het programma betrokken. De talkshow begon tijdens de coronapandemie en werd toen goed bekeken. Elke avond zijn er weer andere duo‘s die het presenteren. Natasja Gibbs en Amber Kortzorg presenteren het praatprogramma op de late avond nu voor BNNVARA. Er zijn nogal wat wisselingen geweest. In het verleden hebben Astrid Joosten en Paul de Leeuw Op1 nog gepresenteerd namens BNNVARA.

Valincident in Op1

In mei werd Op1 nog opgeschikt door een incident waarbij een vrouw live in de uitzending viel. Corlien Doodkorte, viel namelijk buiten het beeld van de camera’s op de grond. Presentatieduo van dienst was toen Charles Groenhuijsen en Margje Fiksen deden hun best om de uitzending door te laten gaan.

OP1-presentatrice Welmoed Sijtsma deelt in deze video haar guilty pleasure:

Bron: NU.nl