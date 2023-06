Talpa kondigt ondanks slechte kijkcijfers een nieuw seizoen ‘Chateau Meiland’ aan

En voor die nieuwe afleveringen hoeven trouwe fans niet eens lang te wachten..

‘Chateau Meiland’ krijgt nieuw seizoen

Serie acht van Chateau Meiland zit er weer bijna op. Na een seizoen vol klussen, is het voor de familie Meiland tijd om even rust te nemen. Al duurt die periode van rust niet heel lang, want Talpa kondigt alweer een nieuwe serie afleveringen aan. Dat komt voor kijkers als een flinke verrassing, want de kijkcijfers van het huidige seizoen vallen nogal tegen. Waar Martien & co in het eerste seizoen de lachers op de hand hadden door de inmiddels welbekende uitspraak “Wijnen, wijnen, wijnen!”, wordt het huidige seizoen eerder ‘saai en slaapverwekkend’ genoemd.

Ondanks de slechte kritieken kunnen fans nog even genieten van de familie en hun avonturen in pension Code Rosé. Martien, Erica en dochters Maxime en Montana nemen een week of acht vakantie. Eind augustus, op maandag 28 augustus om precies te zijn, keren ze terug. Dan is de eerste aflevering van het negende seizoen op SBS6 te zien.

Bron: Talpa