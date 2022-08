Talpa reageert eindelijk op mishandelingszaak Peter Gillis: “Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid”

Talpa liet eerder nog weten dat de zaak ‘een privékwestie’ is en dat het nieuwe seizoen daarom gewoon doorgaat. Volgens Marco betekent dit echter niet dat de twee niet zijn aangesproken op de zaak.

Uitleg over situatie

“Ik heb Peter Gillis en Nicol vrij lang gesproken een aantal dagen geleden en ik heb eigenlijk maar een simpele vraag gesteld: ik wil exact uit jullie mond de waarheid weten van wat er nou precies gebeurd is”, zo vertelt hij in Shownieuws. Hij kreeg het verhaal naar eigen zeggen ‘vrij uitgebreid’ te horen, maar wil daar vanwege de vertrouwelijkheid verder niets over kwijt. “Want zij moet nog met de politie praten en haar verhaal daar doen.”

“Uitgaan van feiten”

Hoe de zaken er nu voor staan, is het volgens Marco logisch om de serie gewoon te laten doorgaan. “Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid, maar moeten wel van feiten uitgaan voor zover we die kunnen achterhalen. Nou, dan ga je naar de bron; dat heb ik gedaan. Mocht er ooit een rechter bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook een andere uitkomst zien in deze kwestie, dan zien we het dan wel weer. Maar dit is waar we het nu mee doen.”

Gebeten in rug en neus

Een paar weken geleden werd er in de rechtbank van Den Bosch al details besproken van de vermeende mishandeling. Peter zou Nicol onder andere in haar rug en neus hebben gebeten. Peter en Nicol lieten weten dat ze ‘betreuren’ dat er een incident heeft plaatsgevonden in de privésfeer, maar dat hiervoor geen aangifte is gedaan. “Strafvervolging vindt dan ook plaats tegen de wil van de betrokkenen”, zo liet de advocaat van het stel weten.

Peter Gillis vertelde een tijdje geleden nog over een nare situatie die hij ooit had meegemaakt. De realityster is namelijk een keer gedrogeerd.

Bron: Shownieuws