Talpa stopt met talkshow ‘HLF8’ wegens ‘ongewenste resultaten’

De reden daarvoor is ‘ongewenste resultaten’. De show stopt al snel, begin april valt het doek.

‘HLF8’ stopt

Na vier seizoenen en veel verschillende presentatoren, moet Talpa concluderen dat de kijkcijfers van HLF8 tegenvallen. Marco Louwerens, tv-directeur bij Talpa zegt in een statement: “We hebben er met een gemotiveerd team ongelooflijk veel werklust en energie in gestoken om HLF8 te doen slagen in de vooravond van SBS6.”

Tegenvallende kijkcijfers

Ondanks dat het team met verschillende aanpassingen in het format probeerde meer kijkers aan de show te binden, bleef progressie uit: “HLF8 was een belangrijke waarde in onze (live)programmering en heeft meermaals voor mooie en spraakmakende momenten gezorgd. Daar ben ik de redactie, presentatie en graag geziene, terugkerende gasten enorm dankbaar voor.” Aldus Louwerens.

Nieuwe programmering

Al vanaf 10 april zal de vooravond op SBS6 er heel anders uitzien. De zender kiest ervoor om in het gat tussen 19:30 uur en 20:30 uur de programma’s Lang leve de liefde en Een jaar van je leven uit te zenden.

Terugkeer van Johnny

Het stoppen van HLF8 komt vlak na de terugkeer van presentator Johnny de Mol. Hij startte in de zomer van 2021 met de talkshow, maar legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden neer, vanwege de aangiften die door zijn ex tegen hem werden gedaan. Hélène Hendriks, die al vaste invaller van Johnny was, verving hem en werd afgewisseld door Leonie ter Braak. Begin dit jaar werd Sam Hagens hoofdpresentator van het programma.

Bron: ANP