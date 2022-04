Tanja Jess bevestigt geruchten over relatieproblemen: “Charly kan verleidingen niet weerstaan”

Charly is getrouwd met presentatrice en actrice Tanja Jess, maar volgens het programma zou de zanger en acteur een vreemdganger zijn en achter jonge meisjes aanzitten. Ze brachten een chatgesprek tussen Charly en een 20-jarig meisje naar buiten om de boel te bewijzen.

Aflevering Roddelpraat

Ook liet Dennis een spraakbericht horen die Charly vervolgens in tranen aan hem heeft verstuurd. “Ik heb net Tanja gesproken en... Ik zit er echt doorheen man. Dit komt niet goed”, horen we Charly snikken. Hiermee hoopte hij dat Roddelpraat de roddels over hem niet zou brengen, maar dat deden ze wel. Bekijk de aflevering hier:

Tanja Jess reageert

Donderdagavond heeft Tanja Jess op de uitzending gereageerd. In haar reactie op Instagram bevestigt ze de relatieproblemen tussen haar en Charly en haalt ze uit naar Roddelpraat. Zo zegt ze dat de makers “over ‘lijken’ gaan” en zich schuldig maken aan “misogynie, racisme, seksisme, ageism, etc”. Daarna geeft ze toe: “Neemt niet weg dat Charly problematisch gedrag laat zien.”

Verleidingen

Ze vervolgt: “Dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan en die soms zelfs opzoekt. Dit is een problematiek waar hij al langer mee worstelt. Wij zijn al ruim 21 jaar samen dus ik ben op de hoogte van Charly’s extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues.”

Professionele hulp

Ze vertelt dat ze hiervoor professionele hulp krijgen: “Dat is een moeilijk en langdurig traject waarin je keer op keer opnieuw moet kijken waar je staat en hoe je verder gaat.” Ze laat weten: “Als je van iemand houdt laat je die niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en/of ziek is.”

Bron: Telegraaf