Tanja Jess en Charly Luske vieren huwelijksjubileum met hartstochtelijke kus

Op Instagram delen Tanja en Charly een reeks foto's waarop ze gepassioneerd zoenen. Ze schrijft erbij: “15 jaar getrouwd”. Het is niet zomaar een foto; er zijn meerdere kiekjes die laten zien hoe het stel oefende om tot de perfecte zoen te komen. Een romantisch moment na een roerige tijd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tanja Jess (@tanjajess) op 9 Aug 2023 om 8:19 PDT

In 2022 bracht het juicekanaal RoddelPraat naar buiten dat Charly vreemd is gegaan. Uiteindelijk werd dit ook bevestigd door het koppel. Tanja vertelde in een interview met Nouveau dat Charly ‘diep door het stof is gegaan’. Uiteindelijk heeft koppel toch besloten er samen voor te gaan.

Charly ging in therapie en het koppel werkte heel hard aan hun relatie. “Wat niet wegneemt dat ik me heel erg gekwetst heb gevoeld, intens verdrietig, wanhopig en dat mijn vertrouwen is beschaamd.” Inmiddels kan het stel vooruitkijken en genieten van deze mooie mijlpaal.

Tanja Jess en goede vriendin Chimène van Oosterhout gingen onlangs samen naar een zweethut en doorstonden álle emoties die daar vrijkwamen. LibelleTV vroeg aan Tanja en Chimène wanneer ze voor het laatst huilden, jaloers waren, dansten en sorry zeiden.

Bron: Instagram