Tanja Jess heeft dubbel gevoel bij nieuwe naam dochter: “Voor mij is haar oude identiteit niet dood”

Tanja vertelt dat ze de bijzondere mijlpaal hebben gevierd met een lunch en een shopsessie in Amsterdam. Een dag later grijpt het Tanja toch aan.

Tanja Jess over naamswijziging

De geboortenaam van een transgender persoon wordt deadname genoemd na de naamsverandering in een gendertransitie: een naam die dood is. Dat de oude naam van Alice nu ook als deadname wordt beschouwd, vindt Tanja moeilijk. “Dat vind ik een heel heftig woord. Alsof er iemand dood is. Voor mij is haar oude identiteit niet dood. Ik heb daar heel warme herinneringen aan. Maar zij wil daar niet meer mee worden geconfronteerd, voor haar zijn dat pijnlijke herinneringen. Dat respecteer ik, maar dat voel ik natuurlijk niet zo.”

‘Zij blij, ik blij’

Ze vindt het ook gek dat het ‘ineens officieel is’. Natuurlijk is Tanja blij voor haar dochter. Ze denkt dat Alice het ontzettend fijn vindt dat het nu officieel is. “Alice is niet zo’n uitbundig iemand, ze is vrij introvert. Haar emoties gaan altijd een beetje naar binnen. Als zij blij is, ben ik ook blij”, aldus Tanja.

Openhartig over transitie

Eerder dit jaar maakten Tanja en haar man Charly Luske bekend dat Alice in transitie is. “Ik houd van mijn kinderen vanwege hun ziel, niet om het geslacht”, liet Tanja destijds weten. Ze vindt het belangrijk om openhartig te zijn over dit onderwerp en om uit te dragen dat je er als ouder voor je kind moet zijn.

Onvoorwaardelijk

“Je hebt ze op de wereld gezet en daarmee ook de verantwoordelijkheid gekregen om voor ze te zorgen. Onvoorwaardelijk. De suïcidaliteit onder transgender personen is schrijnend hoog en steun voelen van hun omgeving is heel belangrijk om ze daarvan te weerhouden”, aldus Tanja.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tanja Jess (@tanjajess) op 17 Nov 2022 om 5:51 PST

Tanja Jess heeft een goede vriendin én collega met borstkanker. Voor Tanja is het de normaalste zaak van de wereld om mee te gaan naar alle belangrijke doktersafspraken, weet verslaggever Mathijs Albers te vertellen:

Bron: Vrouw