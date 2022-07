Tanja Jess: “Ik heb liever een kerel die vreemdgaat dan iemand die me niet respecteert of begrijpt”

In een interview met Beau Monde vertelt Tanja over deze roerige periode en hoe het nu verder moet met haar relatie.

Tanja Jess over roerige tijd

Tanja vertelt openhartig dat de huwelijksproblemen niet het enige is dat ze de afgelopen tijd op haar bordje kreeg: “Door de pandemie viel er veel werk weg. Ik heb twee ernstig zieke vaders, mijn vader én mijn stiefvader hebben een vorm van uitgezaaide kanker. Een van mijn beste vriendinnen (Chimène van Oosterhout, red.) kreeg voor de derde keer borstkanker en moest het hele chemotraject door.”

Kind in transitie

En dat is nog niet alles: “Ons oudste kind is in transitie. Ze werd geboren in een jongenslichaam, maar blijkt een meisje te zijn en gaat sinds een tijdje als Alice door het leven. En die overgang waar je als 50+-vrouw mee te maken krijgt, helpt ook niet mee.”

Huwelijksproblemen

In april, toen de geruchten over relatieproblemen en vreemdgaan speelden, liet Tanja zich hier voor het eerst over uit. Ze liet weten aan de kant van haar man te staan. Op Instagram verklaarde ze: ‘Wij zijn al ruim 21 jaar samen, dus ik ben op de hoogte van Charly’s extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues.’ Ze verlaat hem daarom niet zomaar: ‘Als je van iemand houdt, laat je die niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en/of ziek is.’

Er is nog veel liefde

Ook nu zegt Tanja weer: “Als je honderd jaar samen bent, gooi je niet zomaar de handdoek in de ring.” Hoe de toekomst er precies uit gaat zien, weet ze niet: “Wat ik wel weet, is dat we sowieso een team blijven en in verbinding met elkaar blijven. Onze basis is heel sterk en er is nog steeds heel veel liefde tussen ons. Wij vinden onze weg wel. Of dat helemaal volgens de tradities is, of zoals andere mensen dat doen, is nog niet duidelijk.”

Liever vreemdgaan dan geen respect

Tanja vindt het onzin dat veel mensen denken dat je pas een goede relatie hebt, als er niemand vreemdgaat. “Het fysieke is maar één aspect van een relatie. Er zijn nog zoveel andere componenten. Ik heb liever een kerel die een keertje vreemdgaat, maar met wie ik een fantastisch leven heb, dan iemand die altijd trouw is, maar me niet respecteert of niet begrijpt.”

Bron: Beau Monde