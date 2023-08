Tanja Jess kan Charly Luske na vreemdgaan “niet meer helemaal vertrouwen”

Het was een rommelige tijd voor Charly en Tanja. Toch hebben ze besloten niet de handdoek in de ring te gooien en hard aan hun relatie te werken. “Zowel aan onszelf als aan elkaar.” Ze vertelt dat Charly door een intensief traject van therapieën is gegaan. Nu staan ze meer ‘in verbinding met elkaar’ en kunnen ze beter communiceren. “Maar het was ook confronterend om naar mijn eigen tekortkomingen te kijken”, legt ze uit.

Veel aandacht van vrouwen

Tanja Jess en Charly Luske zijn 33 en 21 jaar als ze elkaar 23 jaar geleden ontmoeten. Voor hem is het zijn eerste relatie. De jongere Charly krijgt altijd veel aandacht van vrouwen. Volgens de presentatrice ging hij daar nooit echt op in. Tót hij dus toch de mist in gaat.

“Dus is het zo gek dat hij op een bepaald moment niet meer bestand was tegen al die aandacht? Ik weet het niet”, vraagt Tanja zich af. “Wat niet wegneemt dat ik me heel erg gekwetst heb gevoeld, intens verdrietig, wanhopig en dat mijn vertrouwen is beschaamd.”

Zwakke plek

Na de misstap vorig jaar is Charly dan ook ‘diep door het stof gegaan’, legt Tanja uit. Uiteindelijk heeft koppel toch besloten er samen voor te gaan. Tanja hoopt dat Charly ‘voortaan beter weerstand kan bieden tegen zijn zwakke plek’. Ze is trots op hem dat hij therapie heeft gevolgd. Al was dat in haar ogen ook echt noodzakelijk. “Anders had het tussen ons niet meer gewerkt.”

Niet alleen Tanja maar ook haar beste vriendin Chimène had een lastige tijd vorig jaar. De vrouwen zijn al jaren vriendinnen en kennen elkaar door en door.

Bron: RTL Boulevard