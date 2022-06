“Ik maak er weleens grapjes over dat ik nu toch nog dat koningskoppel heb, maar let’s be honest, het feit dat mijn oudste ‘zoon’ een meisje blijkt te zijn, is natuurlijk een behoorlijk ingewikkeld proces”, begint ze haar column.

De transitie is een ingewikkeld proces

Het is vooral niet makkelijk voor Alice, legt ze uit. “Alleen kan ik het niet over haar hebben, want wat zij voelt, wat door haar heengaat, kan alleen zij precies weten en het is ook haar alleenrecht om daarover uit te weiden als ze daar ooit behoefte aan zou hebben.”

Heel vrolijk kind

Waar Tanja het wel over kan hebben is hoe dit hele proces voor haar als moeder is. “Er is zo veel wat je niet weet als ouder, wat je allemaal moet uitvogelen en wat je kind al helemáál niet weet.” Als kind merkten Tanja en haar man Charly niks haar Alice. Ze was zo’n makkelijke baby en werd altijd met een glimlach wakker. “Ook later was ze altijd een blij en vrolijk kind en super flexibel. Ze vond gewoon alles leuk.” Tanja kan zich nog herinneren dat ze vaak hoopte dat ze dit vast kon houden voor de rest van je leven. “Alsof ik ergens al voelde dat dat ooit zou veranderen.”

Lange wachtrijen voor transitie

Eind basisschool werd ze steeds somberder. “Het duurde even voordat ze zelf wist waarom ze zich zo rot voelde. Maar dat moment kwam en toen hebben we haar eigenlijk direct op de wachtlijst laten zetten bij het VUmc, omdat ik wist dat die ontieglijk lang was.” Alice heeft uiteindelijk twee jaar en acht maanden moeten wachten op het eerste gesprek. Tanja vindt het belachelijk dat dit zó lang duurt. Helemaal omdat dit ook gevaarlijk kan zijn, aangezien deze mensen vaak somber en depressief worden. Ook de suïcidaliteit is veel hoger bij transgender personen.

Kortom er komt veel bij kijken. “Zij is tenslotte niet de enige die in transitie is. Eigenlijk gaan wij met het hele gezin mee.”

