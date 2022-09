Tanja Jess over dochter Alice: “Als ouders snijdt het door ons hart te zien dat ons kind niet gelukkig is” Beeld Brunopress

Tanja Jess over dochter Alice: “Verschrikkelijk om te zien dat ons kind niet gelukkig is”

Alice, de dochter van Tanja Jess en Charly Luske, wil samen met haar moeder één keer haar verhaal doen nadat Tanja in juni dit jaar een bijzonder portret deelde. Daarop is te zien dat Alice, geboren als Billy, als vrouw door het leven gaat. In de nieuwe editie van Linda. doet ze haar verhaal.