Tanja Jess trots op dochter voor halen van eindexamen: “Het is je gelukt, liefie”

Tanja deelt verschillende kiekjes van Alice met een lieve boodschap. “Het is je gelukt, liefie!” zo schrijft ze. “Het was niet makkelijk want je hoofd staat naar andere dingen, maar ‘You did it!’. Ik ben zó trots op jou, lieve schat. Deze kun je afvinken. En nu lekker even rust en focussen op het best intense pad wat voor je ligt. Hou van jou tot aan de maan en weer terug... en nóg verder.”

“Het was voor haar ook een zoektocht”

Tanja maakte een tijdje geleden bekend dat Alice, geboren als Billy, voortaan als een vrouw door het leven wil gaan. Bij Humberto vertelde ze openhartig over de transitie die ze momenteel doormaakt. “Als je kind dan met zo’n dilemma komt, weet je: hier ligt even een heel ander traject voor haar voeten, wat ik haar anders had gegund. (...) We merkten dat ze somberder werd en in eerste instantie dacht ik dat het te maken had met ADD en dat ze door de bomen het bos niet zag op school. Later begrepen we pas, en zijzelf ook, wat er echt speelde. Het was voor haar ook een zoektocht van: wat is er met mij aan de hand en wie ben ik echt?”

Bron: Instagram