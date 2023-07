Tassen ter waarde van 800.000 euro buitgemaakt bij inbraak Sylvie Meis

Dat meldt de Duitse krant Hamburger Abendblatt.

De inbrekers hadden veel voor de waardevolle tassen over. Eerst klommen ze via steigers van de naastgelegen appartementen op het dak van Sylvies huis, waarna ze met behulp van een ladder bij het dakraam konden komen. Vervolgens klommen ze via dat raam naar binnen. Sylvie was op dat moment niet thuis; ze zou op vakantie zijn geweest.

Naast de ongeveer 25 tassen, de meeste van Sylvies designermerk Hèrmes, namen de daders ook verschillende sieraden mee. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Bron: Linda.nl